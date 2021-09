Ciclismo, Europei Trento 2021: svelata la selezione della Spagna. Presenti Landa, De la Cruz e Cortina

Il Commissario Tecnico della Nazionale spagnola Pascual Momparler ha annunciato gli otto corridori che rappresenteranno la Nazionale iberica nell’ormai imminente sesta edizione dei Campionati Europei su strada, che si svolgeranno nella città di Trento da mercoledì 8 settembre a domenica 12.

Gli otto ciclisti spagnoli che indosseranno la maglia della squadra nazionale domenica prossima, ossia il 12 settembre, per la prova in linea riservata agli uomini Elite saranno Iván García Cortina, Imanol Erviti (Movistar), Mikel Landa (Bahrain Victorius), Ion Izagirre, Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Roger Adriá (Equipo Kern Pharma) e Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi). Mentre il corridore iberico che affronterà la prova a cronometro continentale in programma giovedì 9 settembre sarà David de la Cruz.

L’annuncio di questa convocazione è arrivata con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto, a causa delle modifiche inerenti l‘assenza di Carlos Verona a seguito della sua dura caduta subita durante la Vuelta a España. In ogni caso Momparler potrà contare su un David de la Cruz in grandissima condizione e forte del settimo posto in classifica nella grande corsa a tappe iberica, due garanzie come i fratelli Izagirre ed Imanol Erviti, un corridore poliedrico del calibro di Cortina; ma anche Landa, pronto a vendicare una Vuelta che gli ha lasciato non poca amarezza, il mai arrendevole Soto e il giovane e promettente Adria.

CONVOCATI SPAGNA PROVA IN LINEA EUROPEI 2021

Mikel LANDA (Bahrain-Victorious)

David DE LA CRUZ (UAE-Team Emirates)

Ivan GARCIA CORTINA (Movistar)

Ion IZAGIRRE (Astana-Premier Tech)

Gorka IZAGIRRE (Astana-Premier Tech)

Imanol ERVITI (Movistar)

Roger ADRIA (Equipo Kern Pharma)

Antonio SOTO (Euskatel-Euskadi)

CONVOCATI SPAGNA PROVA A CRONOMETRO EUROPEI 2021

David DE LA CRUZ (UAE-Team Emirates)

Foto: Lapresse