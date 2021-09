Vittoria Guazzini ha trionfato nella cronometro femminile riservata alle Under23 agli Europei di ciclismo. La 20enne nativa di Pontedera è stata bravissima a gestirsi lungo i 22,4 chilometri della prova contro il tempo tagliando il traguardo in 29’02”, un tempo inavvicinabile per tutte le altre.

L’azzurra ha espresso così la sua gioia per la conquista del titolo continentale: “Vincere quasi in casa è speciale. C’era tanto tifo in strada, quasi non sentivo la fatica. Era un obiettivo importante della stagione e sono felice di essere riuscita a centrarlo”.

Alla vigilia Guazzini, nonostante fosse consapevole della sua forza, non si è mai sbilanciata: “A parte che sono scaramantica ma soprattutto non si può mai sottovalutare nessuno. Ci sono tante avversarie forti. Sono ancora più orgogliosa, credo di essermi gestita bene. Oltre al risultato sono felice della qualità della mia prova“.

La 20enne nativa di Pontedera ha ricevuto i consigli di Filippo Ganna prima della prova a squadre alla quale non ha partecipato proprio in vista della crono di oggi: “Lo dico sempre: ad avere le sue gambe. Filippo ha dato uno stimolo in più. Dino mi aveva detto che ci teneva oggi e quindi abbiamo preferito preservarci. Mi dispiace non aver potuto partecipare, a me piace gareggiare in squadra”.

Nelle prime prove di questi Europei l’Italia si è distinta nelle cronometro: “Si dice che in Italia non ci sono tanti talenti nelle cronometro – sottolinea Guazzini – ma credo che anche il risultato di ieri ha dimostrato il contrario”.

In chiusura un pensiero al suo futuro che la vedrà impegnata nel Women’s World Tour con la maglia della FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope: “Il percorso mi si addiceva, non c’erano grosse asperità e ho spinto dall’inizio alla fine. Mi sono tolta oggi una grande soddisfazione, spero di togliermi belle soddisfazioni anche nella massima categoria. Ringrazio la Valcar perchè se sono qui è grazie a loro“.

Foto: LaPresse