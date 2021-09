Ciclismo, Europei 2021: Johan Price-Pejtersen rivince il titolo continentale U23 a cronometro. Settimo Baroncini

Il danese Johan Price-Pejtersen si laureato nuovamente campione d’Europa U23 a cronometro. Il fortissimo passista della Uno-X, che aveva già conquistato il titolo continentale nel 2019, ha letteralmente surclassato la concorrenza sul tracciato della rassegna trentina. Price-Pejtersen ha rifilato 33″ al secondo classificato, il norvegese Soren Waerenskjold, e 34″ al terzo, il neerlandese Daan Hoole.

Per quanto concerne gli azzurri, Filippo Baroncini è giunto settimo a 49″, mentre Luca Coati ha chiuso ventesimo a 1’48”. Price-Pejtersen è stato tra i primi a partire e ha subito stampato un tempo incredibile all’intermedio. Il danese si è dimostrato essere letteralmente di un’altra categoria rispetto ai rivali e nessuno ha potuto realmente insidiarlo.

La lotta per le posizioni di rincalzo, invece, è stata assai serrata. Diversi atleti hanno sofferto nella seconda parte del tracciato dopo essere andati forte nella prima. Tra essi, però, non figura Filippo Baroncini, il quale, dopo un inizio buono, ma non eccellente, è riuscito a esprimersi, nel secondo segmento, sui livelli dei cronomen che si sono giocati il podio.

Baroncini, inoltre, è bene ricordare che non è un cronoman puro come Price-Pejtersen, ma un corridore completo. Filippo, infatti, è un ragazzo che possiede anche un ottimo spunto veloce e se la cava su percorsi tortuosi. Al recente Giro del Friuli, peraltro, è arrivato tra i primi in vetta a una salita assai impegnativa quale il Piancavallo.

