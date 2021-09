La nazionale italiana si presenta al via della rassegna continentale casalinga di ciclismo su strada con grandi chance di trionfo sia nella prova in linea che in quella a cronometro. Il campione d’Italia Sonny Colbrelli ha dominato il recentissimo Benelux Tour ed è uno dei principali favoriti per la conquista della maglia di campione d’Europa. L’alfiere della Bahrain Victorious, peraltro, avrà al suo fianco dei compagni di assoluto livello.

Innanzitutto, infatti, il Bel Paese schiera due corridori usciti dalla Vuelta in grande condizione quali Matteo Trentin e Andrea Bagioli che potrebbero rivelarsi utilissimi nelle fasi calde della gara. Inoltre, tra i convocati di Davide Cassani troviamo anche dei passisti formidabili come Filippo Ganna, Mattia Cattaneo e Gianni Moscon che avranno il compito di tenere sotto controllo eventuali attacchi da lontano di atleti che si sentono battuti in volata.

A concludere la selezione, infine, troviamo un corridore giovane, ma di assoluto talento, quale Giovanni Aleotti e un veterano come Diego Ulissi. Il primo sta facendo un’estate strepitosa e potrebbe anche farsi trovare pronto quando la gara entrerà nel vivo. Il secondo, invece, rappresenta una più che valida seconda punta nel caso Colbrelli dovesse avere qualche problema. Il contingente azzurro, peraltro, ha grandissime chance di portare a casa non una, ma ben due medaglie nella cronometro.

Filippo Ganna, infatti, in quanto campione del Mondo in carica, è l’ovvio favorito su un tracciato che, peraltro, è perfetto per lui. Edoardo Affini, che fu già terzo agli Europei del 2019, invece, ha impressionato al recente Benelux Tour e, nei pronostici, parte dietro solamente a Pippo e agli elvetici Stefan Bissegger e Stefan Kung. Gli azzurri, ad ogni modo, dovranno vedersela anche con due fenomeni assoluti quali Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Sui due enfant prodige, però, c’è qualche punto di domanda, al momento. Pogacar è tornato a correre alla Bretagne Classic, dopo un mese di stop, ed è stato vittima di una brutta crisi che getta ombre sul suo stato di forma. Il campione continentale a cronometro del 2019, dopo un agosto da dominatore, invece, è stato colpito da alcuni fastidiosi problemi intestinali, che lo hanno costretto a ritirarsi dal Benelux Tour, e potrebbe non essersi ancora ripreso del tutto.

Foto: Lapresse