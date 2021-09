Prima esperienza a livello continentale che si è conclusa in modo positivo per Filippo Baroncini. L’azzurro, classe 2000, impegnato nella cronometro under 23, è riuscito a cogliere un discreto piazzamento chiudendo settimo.

Le sue considerazioni: “Son contento anche perché è la prima esperienza così importante per me. Ci abbiamo lavorato tanto e secondo me è un buon risultato. Mi dispiace per per un problemino meccanico al manubrio sul quale ho perso qualche secondo. Ma come esperienza ci siamo e per il Mondiale cercheremo di fare ancora meglio”.

Sul percorso: “Molto veloce, la prima parte forse un po’ troppo per le mie caratteristiche, infatti dal giro di boa sono andato molto meglio. Son contento perché comunque il Mondiale avrà una distanza più lunga che per me è sicuramente meglio”.

Un consiglio per Edoardo Affini: “Il consiglio è di spingere il più possibile perché ci si gioca una medaglia per pochi secondi”.

Foto: Valerio Origo