Ciclismo, Alessandro Fancellu in ospedale: incidente in allenamento, frattura dello scafoide

Alessandro Fancellu è purtroppo rimasto vittima di un incidente durante un allenamento tenuto questa mattina. Il portacolori della Eolo-Kometa è ricoverato a Lugano e, come ha riferito Ivan Basso a tuttobiciweb.it, ha purtroppo rimediato la frattura dello scafoide e si teme anche per alcune possibili microfratture facciali. Il direttore sportivo dell’ambiziosa formazione Professional ha riferito che il ragazzo dovrà restare alcuni giorni in ospedale, mentre non si hanno ancora notizie sui tempi di recupero.

Il 21enne è considerato uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano e ha già dimostrato delle interessanti doti da scalatore. Il comasco, passato professionista in questa stagione dopo aver svolto uno stage alla Trek-Segafredo nella passata annata agonistica, aveva preso parte in stagione alla Settimana Coppi e Bartali e al Tour of The Alps, ritirandosi nel corso della quinta tappa.

Foto: profilo Instagram Alessandro Fancellu