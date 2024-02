Tour of Antalya 2024: arriva la fuga, vince De Vries. Classifica generale a Davide Piganzoli

Davide Piganzoli riesce a resistere e va a prendersi il successo nel Tour of Antalya. Dopo la prima vittoria di ieri in una singola tappa arriva anche il primo successo della carriera in classifica generale per il giovane corridore del Team Polti Kometa.

Il giovane azzurro è riuscito a gestire il margine guadagnato ieri nell’arrivo in salita, anche grazie al supporto della propria squadra, nella frazione conclusiva che ha visto giocarsi il successo tra gli attaccanti della prima ora.

A vincere è stato il neerlandese Hartthijs de Vries (TDT – Unibet Cycling Team) davanti al belga Fabio Van den Bossche (Alpecin – Deceuninck) e all’azzurro Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team). Plotone a 21” regolato da Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling Team) davanti agli azzurri Lorenzo Conforti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa).

In classifica generale tripletta tricolore con Piganzoli che supera Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ed Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious).