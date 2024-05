Giro del Delfinato 2024: tutti gli italiani in gara. Tiberi non riposa, Ciccone per testare la gamba

Archiviato un meraviglioso Giro d’Italia, la stagione 2024 del ciclismo non si ferma mai. Il mirino è già puntato sul Tour de France, che partirà per la prima volta nella storia dall’Italia sabato 29 giugno, ma prima c’è da pensare al prestigiosissimo Giro del Delfinato. La breve corsa a tappe transalpina, classico appuntamento di preparazione verso la Grande Boucle, scatta questa domenica, e può già riservarci indicazioni importanti su quello che andremo a vedere sulle strade francesi.

Ovviamente non ci sarà Tadej Pogacar, che dopo un breve periodo di riposo in questi giorni riprende la preparazioni, ma qualcuno di reduce dalla Corsa Rosa sarà il via. Il riferimento principale è ad Antonio Tiberi, uno dei dieci italiani iscritti che non si riposa dopo le fantastiche tre settimane di corsa sulle nostre strade. Il laziale è infatti nel roster della Bahrain – Victorious, ovviamente la gamba abbiamo visto che è assai buona ma probabilmente farà il Delfinato da gregario. Sono infatti Sergio Buitrago e Jack Haig i candidati al ruolo di capitano, ma la strada darà la sua sentenza e l’azzurro vuole essere protagonista.

Dal Giro fa il trasferimento in Francia anche Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team). Una delle curiosità più grandi per quel che riguarda gli italiani è senza dubbio vedere cosa sarà in grado di fare Giulio Ciccone. L’azzurro della Lidl-Trek, alla terza corsa dal rientro dall’infortunio, è volenteroso di tornare a sentirsi bene in bici e a lasciare il segno. La squadrona americana si presenta al via con Mads Pedersen e Tao Geoghegan-Hart, con le gerarchie ancora da definire.

Il più giovane della spedizione italiana al Delfinato è Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), mentre il veterano è Davide Formolo (Movistar Team), anche lui chiamata a mostrare un segno di vita dopo un periodo in cui non si è praticamente mai visto in gruppo. La squadra con più italiani in gara è la Q36.5 Pro Cycling Team, con ben tre ciclisti azzurri al via: Alessandro Fancellu, Filippo Conca e Nicolò Parisini. Gli ultimi due atleti tricolori sono Gianni Moscon e Luca Vergallito, in forza rispettivamente alla Soudal Quick-Step e all’Alpecin – Deceuninck.