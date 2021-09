Va in archivio la sessione pomeridiana di oggi, domenica 19 settembre, dei Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa le ultime quattro finali, quelle sui 5000 metri, che non hanno consegnato medaglie all’Italia.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Andrea Schera, in gara nel K1 5000 maschile, conclude all’undicesimo posto in 21:22.60, mentre Agata Fantini, impegnata nel K1 5000 femminile, chiude al sedicesimo posto in 24:26.86, infine Carlo Tacchini viene squalificato nel C1 5000 maschile.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: Federcanoa