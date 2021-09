Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: Nicolae Craciun e Daniele Santini in Finale A nel C2 500. Bene la paracanoa azzurra

Sono proseguiti oggi, venerdì 17 settembre, i Mondiali di canoa velocità e paracanoa: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa le ultime batterie, mentre nella paracanoa si sono disputate anche le ultime semifinali, con le relative medaglie in palio nella sessione pomeridiana di oggi.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nicolae Craciun e Daniele Santini vanno direttamente in Finale A nel C2 500, vincendo la prima batteria con il crono di 1’45″13, secondo tempo assoluto, mentre Agata Fantini, impegnata nel K1 500, stacca il pass per la semifinale grazie al sesto posto nella prima serie in 2’03″21, infine Andrea Schera e Flavio Spurio dovranno passare per le semifinali del K2 500, avendo chiuso al sesto posto nella prima batteria in 1’38″06.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 passa in semifinale vincendo la quarta ed ultima batteria con il crono di 36″68, miglior tempo assoluto, mentre Tommaso Freschi, in gara nel K1 500, vince la prima serie in 1’43″34 e va in semifinale con il terzo crono complessivo, infine Carlo Tacchini dovrà affrontare le semifinali nel C1 500, dopo essersi classificato quarto nella prima batteria in 1’52″77.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Marius Bogdan Ciustea va in Finale A nel VL2 200, arpionando il terzo ed ultimo posto utile nell’unica semifinale con il tempo di 58″54, così come Amanda Embriaco, in gara nel KL3 200, che passa all’ultimo atto grazie al terzo posto nell’unica semifinale in 52″43, infine Mirko Nicoli dovrà accontentarsi della Finale B del VL3 200, che metterà in palio il decimo posto assoluto, a causa del quinto posto nella seconda semifinale in 53″90.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

