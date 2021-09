Va in archivio la sessione mattutina di oggi, domenica 19 settembre, dei Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa altre dodici finali, che hanno consegnato all’Italia tre medaglie, due d’oro ed una di bronzo.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nicolae Craciun e Daniele Santini nel C2 500 maschile sono primi in 1:39.90 davanti all’Ungheria di Jonatan Hajdu ed Adam Fekete, secondi in 1:40.20, mentre il bronzo va alla RCF di Viktor Melantev e Vladislav Chebotar, terzi in 1:40.92. Agata Fantini, impegnata nel K1 500 femminile, chiude al settimo posto la Finale B in 1:53.83 per il 16° posto assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 maschile ottiene oro e titolo iridato vincendo in 34.78 e mettendo in riga lo svedese Petter Menning, sesto a Tokyo 2020, che conquista l’argento in 34.81, ed il lettone Roberts Akmens, ottavo alle Olimpiadi, che centra il bronzo in 34.95.

Carlo Tacchini nel C1 500 maschile si piazza terzo ex aequo con il moldavo Oleg Tarnovschi con il crono di 1:48.50. Oro iridato per il teutonico Conrad Scheibner, che fa segnare il crono di 1:46.55, battendo il rappresentante della Repubblica Ceca Martin Fuksa, secondo con il tempo di 1:47.58.

Tommaso Freschi, in gara nel K1 500 maschile, vince la Finale B in 1:41.28 ed ottiene così il 10° posto complessivo, mentre Andrea Domenico Di Liberto e Francesca Genzo nel K2 200 misto sono secondi in Finale B in 35.83 e chiudono all’11° posto assoluto.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: Federcanoa