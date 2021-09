Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: cinque equipaggi azzurri in finale, arriva un bronzo dalla paracanoa!

Va in archivio anche la sessione pomeridiana di oggi, giovedì 16 settembre, dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa altre batterie e le prime semifinali, mentre nella paracanoa oltre alle batterie si sono disputate anche le prime finali, con una medaglia di bronzo per l’Italia, conquistata da Alessio Bedin nella specialità non paralimpica del VL1 200.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Andrea Schera nel K1 1000 vince la prima semifinale in 3’38″72 e stacca il pass per la Finale A, mentre Carlo Tacchini nel C1 1000 centra l’ultimo piazzamento utile per conquistare l’accesso all’ultimo atto classificandosi terzo nella prima semifinale in 4’02″39.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Gabriele Casadei e Mykola Vykhodtsev, impegnati nel C2 1000, passano direttamente alla Finale A grazie al terzo posto nella seconda serie in 4:00.08, mentre Francesca Genzo ed Irene Bellan nel K2 200 per arrivare all’ultimo atto vincono l’unica semifinale in 39.15.

Agata Fantini, impegnata nel K1 1000, chiude terza nell’unica semifinale in 4’13″87 ed arpiona così l’ultimo posto utile per l’accesso alla Finale A.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Eleonora De Paolis, quarta ai Giochi, va direttamente in Finale A nel KL1 200, grazie al secondo posto nella seconda serie in 57″35, mentre Mirko Nicoli dovrà affrontare le semifinali del VL3 200, dopo il quinto posto nella terza batteria in 55″31.

Amanda Embriaco nel KL3 200 dovrà passare dalla semifinale dopo il sesto posto nella seconda serie in 54″23, così come dovrà affrontare le semifinali anche Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200, a causa del quinto posto nella prima batteria in 58″67.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Alessio Bedin conquista la medaglia di bronzo nel VL1 200: l’azzurro chiude terzo in 1’16″40, a 11″60 dall’oro del rappresentante della RCF, la Federazione Canoa Russa, Artur Chuprov, primo in 1’04″80, davanti al cileno Robinson Mendez, secondo in 1’15″69, a 10″89 dal vincitore.

Assegnati anche due titoli femminili: nel VL1 200 doppietta tedesca con Lillemor Koeper prima in 1’24″32 ed Esther Bode seconda in 1’36″22 (+11″90), con la transalpina Celine Brulais bronzo in 1’42″18 (+17″86), mentre nel VL3 200 doppietta britannica con Charlotte Henshaw oro in 59″33 ed Hope Gordon argento in 1’00″69 (+1″36), con l’ucraina Nataliia Lahutenko terza in 1’02″09 (+2″76).

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

