Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: Carlo Tacchini in Finale A nel C1 500

Sono proseguiti oggi, sabato 18 settembre, i Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena le ultime semifinali in vista della giornata conclusiva di domani. Arrivano oggi per l’Italia una Finale A e due Finali B, tutte in specialità non olimpiche.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Carlo Tacchini nel C1 500 maschile, dopo essersi classificato quarto nella prima batteria in 1’52″77, vince l’unica semifinale in programma in 1’50″18, guadagnandosi così l’approdo alla Finale A, che domattina metterà in palio le medaglie.

Tommaso Freschi, in gara nel K1 500 maschile, dopo aver vinto la prima serie in 1’43″34 ed aver passato il turno con il terzo crono complessivo, nella terza semifinale si classifica quarto in 1’41″41 e per 0″07 deve accontentarsi di disputare la Finale B per il decimo posto.

Andrea Domenico Di Liberto e Francesca Genzo nel K2 200 misto, dopo essere giunti quarti nella prima serie in 35″30, risultano quarti anche nella seconda semifinale in 35″27 e sono relegati in Finale B, dove domani gareggeranno per il decimo posto.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: comunicato stampa Federcanoa