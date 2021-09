Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: Carlo Tacchini di bronzo nel C1 500!

Terza ed ultima medaglia per l’Italia nella sessione mattutina di oggi, domenica 19 settembre, ai Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, dopo i due ori del K1 200 maschile (specialità non olimpica) e del C2 500 maschile (specialità olimpica), arriva il bronzo nel C1 500 maschile (specialità non olimpica).

Il merito è di Carlo Tacchini che, in una finale che ricalcava quella di ieri del C1 1000 maschile, con sei atleti presenti in entrambi gli atti conclusivi, si piazza terzo ex aequo con il moldavo Oleg Tarnovschi con il crono di 1:48.50. Il resto del podio è identico a quello di ieri della specialità olimpica precedentemente citata.

Doppietta iridata per il teutonico Conrad Scheibner, che dopo il titolo nel C1 1000 centra l’oro anche oggi, facendo segnare il crono di 1:46.55, battendo, ancora una volta, il rappresentante della Repubblica Ceca Martin Fuksa, secondo come ieri, con il tempo di 1:47.58.

Quinto il bielorusso Maksim Piatrou in 1:49.35, mentre si classifica sesto il polacco Mateusz Kaminski in 1:49.60. Settima posizione per l’ucraino Taras Mishcuk in 1:50.07, mentre si classifica ottavo l’iraniano Adel Mojallalimoghadam in 1:50.48, infine è nono il cubano Jose Cordova in 1:50.57.

ORDINE D’ARRIVO C1 500 MASCHILE

1 6 160 GER Conrad SCHEIBNER 1:46.55

2 4 104 CZE Martin FUKSA 1:47.58 +1.03

3 3 341 MDA Oleg TARNOVSCHI 1:48.50 +1.94

3 8 241 ITA Carlo TACCHINI 1:48.50 +1.94

5 5 22 BLR Maksim PIATROU 1:49.35 +2.79

6 7 322 POL Mateusz KAMINSKI 1:49.60 +3.05

7 9 497 UKR Taras MISHCUK 1:50.07 +3.51

8 1 232 IRI Adel MOJALLALIMOGHADAM 1:50.48 +3.92

9 2 82 CUB Jose CORDOVA 1:50.57 +4.01

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: Federcanoa