Canoa Slalom, Mondiali Bratislava: nessun azzurro in finale C1. Tra le donne fuori Jessica Fox

Non c’è Italia nella penultima giornata dei Mondiali di canoa slalom di scena a Bratislava (Slovacchia). Si sono concluse poco fa le semifinali della categoria C1, la canoa, che hanno deciso i dieci a giocarsi il titolo per questo 2021.

Nella gara maschile, Flavio Micozzi e Roberto Colazingari rimangono lontani dalle posizioni migliori: Micozzi è sedicesimo in 98.85, mentre Colazingari è diciottesimo in 101.19 e tre penalità che lo hanno escluso dalla lotta al decimo posto. Il miglior tempo è firmato dallo sloveno Benjamin Savsek (91.18), fresco campione olimpico, avanti al tedesco Franz Anton (91.66) e allo slovacco Alexander Slafkovsky (92.75, una penalità). A giocarsi il titolo ci saranno anche i francesi Denis Gargaud Chanut (93.11) e Nicolas Gestin (settimo in 94.44 e due penalità), lo spagnolo Ander Elosegi (93.56), il ceco Vaclav Chaloupka (93.63, due penalità), lo slovacco Matej Benus (95.57, una penalità), il britannico Adam Burgess (95.60) ed il ceco Lukas Rohan (95.87, tre penalità).

Anche nella gara femminile l’Italia non supera il taglio con Elena Micozzi, sedicesima in 113.41 (tre penalità). Ma è in buonissima compagnia in una gara davvero pazza: rimangono fuori dalla finale la campionessa 2019 Andrea Herzog (109.85, quattro penalità), la ceca Tereza Fiserova (109.74, due penalità), la britannica Kimberley Woods (111.70, quattro penalità) e soprattutto la fresca campionessa olimpica Jessica Fox a causa del salto dell’ottava porta.

Il miglior tempo di giornata è sorprendentemente della russa Alsu Minazova (103.55, una penalità) avanti alla francese Angele Hug (104.59, una penalità) e alla spagnola Nuria Vilarrubla (104.84). Quarta la ceca Gabriela Stakova (105.25), avanti alla slovena Alja Kozorog (106.48, una penalità), alla francese Marjorie Delassus (107.08, tre penalità), la slovacca Monika Skachova (107.09, una penalità), la tedesca Elena Apel (108.00, due penalità), l’australiana Noemie Fox (108.99, due penalità) e la britannica Mallory Franklin (109.19, tre penalità), dentro per un solo centesimo.

Foto: Pier Colombo