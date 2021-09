Canoa slalom, Mondiali Bratislava 2021: nella canadese titoli ad Elena Apel e Vaclav Chaloupka

Oggi, domenica 26 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di canoa slalom: la sessione mattutina è stata riservata alle finali della canadese, maschile e femminile. L‘Italia non aveva rappresentanti in gara in quanto tutti gli azzurri sono usciti tra batterie e semifinali.

Nella canadese maschile il titolo e la medaglia d’oro vanno al ceco Vaclav Chaloupka, che vince in 92.02 (percorso netto), mettendo in riga lo slovacco Alexander Slafkovsky, secondo in 92.17 (+0.15, 2 penalità), ed il tedesco Franz Anton, terzo in 94.10 (+2.08, 2 penalità).

Nella canadese femminile si registra una nuova vittoria tedesca: Elena Apel, dopo l’argento di ieri nel kayak, oggi centra l’oro chiudendo prima in 99.03 (2 penalità), andando a precedere la britannica Mallory Franklin, che si mette al collo la medaglia d’argento in 99.34 (+0.31, percorso netto). A completare il podio è la ceca Gabriela Satkova, terza in 102.50 (+3.47, percorso netto).

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, sarà la volta delle fasi finali dell’extreme slalom, con Giovanni De Gennaro nella prova maschile e Chiara Sabattini in quella femminile.

Foto: Pier Colombo