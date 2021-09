Oggi, mercoledì 22 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono scattati i Mondiali di canoa slalom: la giornata odierna è stata riservata alle gare a squadre che, come al solito, hanno aperto la rassegna iridata. L’Italia purtroppo non ha ottenuto medaglie nelle due prove maschili alle quali ha preso parte, raccogliendo altrettanti ottavi posti.

Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi e Marcello Beda si classificano all’ottavo posto in 99.14 (4 penalità), a 7.50 dall’oro della Francia, prima in 91.64 (percorso netto). Argento alla Slovacchia, seconda in 93.49 (+1.85, percorso netto), bronzo alla Slovenia, terza in 94.84 (+3.20, 2 penalità).

Nella canadese maschile Roberto Colazingari, Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi si classificano all’ottavo posto in 105.65, gravati di 8 penalità, a 10.31 dalla Francia, vincitrice in 95.34 (2 penalità), mentre la Repubblica Ceca è d’argento in 96.03 (+0.69, percorso netto), infine la Slovacchia è di bronzo in 100.83 (+5.49, 4 penalità).

Nella canadese femminile Marta Bertoncelli, Elena Micozzi e Chiara Sabattini non prendono il via nella gara che vede la vittoria della Repubblica Ceca in 110.43 (4 penalità) davanti alla Spagna, seconda in 112.00 (+1.57, 4 penalità), ed alla RCF, la Federazione Canoa Russa, terza in 118.05 (+7.62, 4 penalità).

Nel kayak femminile, gara in cui l’Italia non era iscritta, si registra il successo della Gran Bretagna, prima in 101.24 (percorso netto), davanti alla Repubblica Ceca, d’argento in 106.71 (+5.47, 2 penalità), ed alla Slovacchia, di bronzo in 107.72 (+6.48, 4 penalità).

Foto: Pier Colombo