Il Monday Night, posticipo della terza giornata della Serie A 2021-2022, sorride al Bologna. I felsinei, infatti, superano l’Hellas Verona con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Svanberg messa a segno al minuto 78, dopo un match che fino a quel momento aveva concesso ben poco allo spettacolo. Con questo risultato la squadra di mister Mihajlovic si porta in sesta posizione a quota 7 punti, mentre i gialloblù di mister Di Francesco rimangono fermi con 0 punti, fanalino di coda a braccetto con la Salernitana.

Il Bologna si presenta in campo con il classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, quindi difesa composta da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey, Svanberg e Dominguez a centrocampo, quindi Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno di Arnautovic. Il Verona risponde con il 3-4-2-1 con Montipò in porta, quindi Casale, Gunter, Dawidowicz in difesa, Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic a centrocampo, con Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

Il primo tempo procede con le due squadre che mettono in campo tanta volontà, ma anche poca precisione. Di occasioni se ne vedono davvero poche e la più ghiotta porta la firma di Simeone che, nei minuti conclusivi, stacca bene di testa in mezzo alla difesa rossoblù e sfiora il gol del vantaggio con la palla che sibila a lato della porta difesa da Skorupski per questione di centimetri. In precedenza due conclusioni di Barrow (ottimo Montipò) e Soriano (che scheggia il montante) mettono paura alla retroguardia scaligera.

La ripresa riparte con lo stesso spartito. Tante azioni ma anche troppi errori. I due allenatori provano a correggere i rispettivi schieramenti con forze fresche, ma ci pensa uno dei titolari a sbloccare il punteggio al 78′. Dopo una palla persa dell’Hellas, Sansone e Arnautovic vanno all’assalto dell’area avversaria. La palla, in qualche modo, arriva all’accorrente Svanberg che, dai 20 metri, non ci pensa su due volte e lascia partire un bel rasoterra che si insacca all’angolino destro. Bologna che si porta sull’1-0 e si sblocca anche a livello mentale. Skov Olsen sfiora subito il raddoppio con un colpo di testa, quindi a pochi minuti dal novantesimo Arnautovic spara alle stelle da pochi passi. Ancora Bologna vicino al 2-0 con Sansone che, dopo un coast-to-coast, scarica un gran destro dai 20 metri sul quale Montipò sventa in angolo. Il match vede i titoli di coda ed i padroni di casa fanno loro 3 punti decisamente importanti.

Foto: Lapresse