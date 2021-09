L’Italia non è andata oltre lo 0-0 a Basilea contro la Svizzera nel match valevole per le Qualificazioni Mondiali 2022. Un pareggio che permette agli azzurri di restare in vetta alla classifica del gruppo C con quattro punti di vantaggio sugli elvetici, che hanno, però, due partite in meno della formazione di Roberto Mancini.

Il CT dell’Italia ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio di questa sera, con l’attacco rimasto a secco e che ha confermato i problemi vissuti anche durante gli Europei: “E’ un momento che la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere questa partita”.

Mancini prosegue a parlare della partita, soffermandosi sull’atteggiamento che avrebbe dovuto avere la sua squadra, anche in vista delle prossime partite: “Dobbiamo essere più cattivi e più precisi, una partita come questa non si può non vincere 3-0. Nel secondo tempo la partita era un po’ difficile”.

Il prossimo impegno dell’Italia sarà contro la Lituania in un match da vincere assolutamente e nel quale Mancini ha promesso delle variazioni: “Sicuramente ci sarà qualche cambio nella prossima partita, i ragazzi sono un po’ stanchi”.

