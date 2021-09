L’Italia Under 21 si appresta a disputare la seconda partita delle qualificazioni agli Europei U21 in programma nel 2023. Gli azzurrini, reduci dalla vittoria all’esordio contro il Lussemburgo, affronteranno il Montenegro a Vicenza. La nostra Nazionale insegue il successo per proseguire la propria marcia verso la rassegna continentale, che tra l’altro qualificherà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il CT Paolo Nicolato ha presentato la partita, in programma martedì 7 settembre (ore 17.30), nella consueta conferenza della vigilia: “Rispetto al precedente ciclo vorrei rivedere tutto quanto di buono abbiamo fatto vedere dal punto di vista caratteriale. La grande coesione e la voglia di raggiungere gli obiettivi ci hanno unito, e quindi quella squadra va presa a modello. Ma, per raggiungere quel tipo di coesione, servono tempo e lavoro”.

Ci si sofferma anche sull’avversario, sconfitto dalla Svezia al debutto: “Il Montenegro ha un’anima da squadra, è molto aggressiva; i ragazzi di quella zona dell’Europa non mollano mai, lottano e sicuramente ci metteranno alla prova. Dobbiamo progredire di volta in volta e lavorare sugli errori. Rispetto al match contro il Lussemburgo ci sarà qualche variazione, tuttavia l’impianto di gioco al 90 per cento sarà lo stesso. Inserirò qualche novità, ma non posso dire quale”.

Foto: Lapresse