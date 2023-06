Europei Under21, Italia eliminata. Paolo Nicolato: “Raccolto troppo poco in rapporto alle prestazioni”

L’Italia Under21 è fuori dall’Europeo Under21. Gli azzurrini salutano il torneo continentale con il ko contro la Norvegia che li ha condannati all’eliminazione nel girone D. Passando dunque Francia e Svizzera, che coltivano ancora il sogno di alzare il trofeo e, per i rossocrociati, di qualificarsi ai prossimi Giochi Olimpici.

“Una partita un po’ strana – afferma il CT Paolo Nicolato – siamo andati bene nel primo tempo, partendo anche discretamente. Poi abbiamo preso gol, abbiamo dovuto forzare alcune situazioni di gioco che potevamo concludere meglio. Non è andata come volevamo. In rapporto alle prestazioni, abbiamo raccolto davvero troppo poco“.

Incalzato dai microfoni della Rai, il commissario tecnico si esprime in merito alle prestazioni di Sandro Tonali, Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini, gli ‘aggregati’ dalla Nazionale maggiore che non sono riusciti a salvare la baracca:”Loro hanno fatto le loro prestazioni, per noi sono stati positivi. Il livello è alto, il loro come quello dei giocatori delle altre squadre“.

Questa sconfitta potrebbe rappresentare la sua ultima partita con gli azzurrini, ma Nicolato non affronta nemmeno il discorso:”Il nostro rimane un grande percorso, ma non è il momento di parlarne, non sarebbe giusto nei confronti dei ragazzi“.

Foto: LaPresse