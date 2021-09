Si è disputata oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata della Champions League di calcio: nella sfida del Girone H prevista in Svezia, il Malmoe è stato opposto alla Juventus ed i bianconeri hanno vinto per 0-3, mentre nel Gruppo F, in Spagna, il Villarreal ha ospitato l’Atalanta, con gli orobici che hanno impattato nel finale sul 2-2.

Basta un tempo alla Juventus: il Malmoe capitola nella prima frazione per 0-3. Al 23′ Alex Sandro è bravo nella torsione di testa su cross di Bentancur, poi al 45′ Dybala raddoppia su rigore, infine nel primo minuto di recupero Morata cala il tris in contropiede. Nello stesso girone Chelsea -Zenit 1-0 (decisivo Lukaku al 69′).

L’Atalanta va in vantaggio al 6′ con Freuler, ma il Villarreal prima pareggia con Trigueros al 39′ e nella ripresa passa a condurre con Dajuma al 73′. Gli orobici però al minuto 83 trovano il definitivo 2-2 con Gosens. Nel medesimo raggruppamento lo Young Boys rimonta e batte 2-1 il Manchester United.

Nel Girone E il Bayern Monaco vince per 0-3 in casa del Barcellona, mentre arriva il pari a reti inviolate tra la Dynamo Kiev ed il Benfica. Nel Gruppo G, infine, si registrano i pareggi per 1-1 tra Siviglia e Salisburgo e per 0-0 tra Lille e Wolfsburg.

Foto: LaPresse