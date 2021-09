Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: Russia e Marocco, di misura, volano ai quarti di finale

Ai Mondiali di calcio a 5 2021, in corso di svolgimento in Lituania, succede di tutto. L’innalzamento della posta in palio, con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, sancita dai primi due ottavi di finale, ha creato non poche sorprese nelle arene lituane. Andiamo a vedere come sono andate le cose e chi ha staccato il pass per i quarti di finale.

Russia-Vietnam 3-2

Alla fine a spuntarla sono i favoriti, ma che brividi per la compagine allenata da Sergey Skorovich. I russi si portano in vantaggio all’undicesimo con Robinho siglando il gol dell’1-0, ma da lì in poi ne viene fuori un pericoloso botta e risposta che per poco non consente alla compagine asiatica di griffare il colpaccio. Il team europeo raddoppia con Chishkala, ma il Vietnam risponde immediatamente con Dac Huy. Si va all’intervallo sul 2-1. Nella ripresa altro scambio di cortesie tra Chishkala, autore di una doppietta, e P.D. Hoa per il 3-2 conclusivo che manda la Russia ai quarti di finale.

Venezuela-Marocco 2-3

Il colpaccio lo firma l’armata africana: il Marocco sarà nei quarti di finale del Mondiale di futsal. In una partita spumeggiante sin dalle prime battute, come testimonia l’1-2 con cui i rossoverdi vanno al riposo, per effetto dei due gol messi a referto da El Mesrar, inframezzati dalla rete di Viamonte su tiro libero, a fare la differenza è l’onnipotenza di El Mesrar, tripletta alla fine per lui, che stende definitivamente i sudamericani nella ripresa, nonostante il tentativo di rientro col gol del 2-3 messo a segno da Francia.

Russia e Marocco volano ai quarti di finale. Domani sarà tempo di altre tre partite da dentro o fuori: Kazakistan-Thailandia (ore 16:30), Argentina-Paraguay (ore 16:30) e Brasile-Giappone (ore 19:00).

