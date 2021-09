Calcio a 5 femminile, Italia-Russia 2-2. Un altro pareggio per le azzurre

Dopo l’1-1 di ieri, il 2-2 di oggi. La Nazionale italiana di calcio a 5 femminile pareggia ancora contro la Russia nel secondo test di preparazione disputato a Novarello (Novara) verso il Main Round di Qualificazione alla Final Four degli Europei (20-23 ottobre, in quel di Halmstad, in Svezia).

Partita senza esclusione di colpi quella fra la compagini allenate rispettivamente da Francesca Salvatore e da Evgenii Kuzmin: si parte subito con un botta e risposta sull’asse Nikitina-Giuliano, per l’1-1 del primo tempo. Nella ripresa, invece, le azzurre passano subito, con la rete di Dal’Maz, ribaltando temporaneamente le sorti dell’incontro, ma a poco più di centoventi secondi dalla fine, ecco arrivare il punto del pari di Pravdina, che vale il definitivo 2-2.

“Usciamo da questo doppio confronto – fa sapere la CT Francesca Salvatore al sito ufficiale della Divisione Calcio a 5 – con convinzioni rinnovate e accresciute, avendo conquistato il rispetto sportivo di una grande squadra come la Russia. Questo gruppo sta seguendo un percorso di crescita importante. Le ragazze, a partire dalle più giovani come Barca e Ferrara, stanno dimostrando carattere, voglia, temperamento, disciplina e soprattutto maturità. E’ stato un gran bel raduno, che ci fa partire e progettare il prossimo mese che manca al Main Round con entusiasmo e serenità. Mi impegnerò in primis a lavorare per limare tutte le situazioni che vanno ancora sistemate, per provare a giocarci un girone da protagoniste”.

ITALIA-RUSSIA 2-2 (1-1 pt)

ITALIA: Mascia, Pomposelli, Coppari, Ferrara, D’Incecco, Boutimah, Mansueto, Renatinha, Giuliano, Exana, Xhaxho, Dal’Maz, Barca, Sestari. CT: Salvatore.

RUSSIA: Surnina, Lebedeva, Samorodova, Olkova, Nikitina, Pravdina, M. Samoilova, Gazimova, E. Samoilova, Sukhanova, Navozova, Zhizhova, Danilova, Alemaikina. CT: Kuzmin.

MARCATRICI: 2′ pt Nikitina (R), 12′ Giuliano (I), 1’30” st Dal’Maz (I), 18′ Pravdina (R).

AMMONITE: Xhaxho (I).

ARBITRI: Beggio (ITA), Zanfino (ITA), Marangi (ITA) CRONO: Piccolo (ITA).

Foto: Divisione Calcio a 5