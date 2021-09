Calcio, Serie A 2021-2022: vittorie per Milan ed Empoli contro Venezia e Cagliari

Il calcio in Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nei due match delle ore 20.45 il Milan ha vinto per 2-0 in casa contro il Venezia, mentre l’Empoli ha vinto per 0-2 in trasferta a Cagliari.

In Lombardia nel primo tempo il punteggio non si schioda dallo 0-0, poi nella ripresa Milan avanti con Diaz al 68′, mentre chiude i conti Hernandez all’82’. Rossoneri momentaneamente in vetta assieme all’Inter, mentre i lagunari restano a quota 3.

In Sardegna i toscani nel primo tempo trovano il vantaggio grazie alla rete di Di Francesco al 29′, poi nella ripresa trova il raddoppio Stulac al 69′. Seconda vittoria in campionato per i toscani, il Cagliari cade ancora e resta penultimo a quota 2.

RISULTATI SERIE A

Cagliari-Empoli 0-2

Milan-Venezia 2-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 13

Milan 13

Napoli 12*

Atalanta 10

Roma 9*

Fiorentina 9

Bologna 8

Lazio 7*

Udinese 7*

Torino 6*

Empoli 6

Sampdoria 5*

Juventus 5

Sassuolo 4

Hellas Verona 4

Genoa 4

Spezia 4

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1

* = una partita in meno

Foto: LaPresse