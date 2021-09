Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: Brasile e Portogallo vincono a valanga

Una nuova giornata di sfide della fase a gironi è andata in archivio in Lituania, dove sono in corso i Mondiali 2021 di calcio a 5. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei quattro incontri in programma in questo giovedì 16 settembre.

Gruppo C

Alla Kaunas Arena il Portogallo non sbaglia un colpo raccogliendo la sua seconda vittoria in altrettante partite. I lusitani battono infatti 7-0 le Isole Salomone garantendosi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Alle loro spalle è invece l’1-1 fra Thailandia e Marocco – botta e risposta sull’asse Jouad-Sornwichian, con gli asiatici che acciuffano un punto all’ultimo secondo – ad animare i destini di un girone non ancora deciso del tutto.

Gruppo D

Il Brasile rifila un secco 4-0 alla Repubblica Ceca, con gli europei che nulla possono davanti al talento dei verdoro. Nell’altro match del raggruppamento invece, la sorpresa la fa il Vietnam che si impone 3-2 su Panama, grazie alla rete decisiva messa a segno da Van Hieu Nguyen, aprendosi una chance di qualificazione. A decidere chi si prenderà il secondo posto nella pool sarà infatti lo scontro diretto coi cechi.

I match di domani: Spagna-Giappone (Gruppo E, h 17) e Angola-Paraguay (Gruppo E, h 19), Iran-USA (Gruppo F, h 17) e Argentina-Serbia (Gruppo F, h 19).

Foto: Shutterstock