Calcio, Europa League 2022: Leicester-Napoli 2-2, doppio Osimhen regala il pareggio ai partenopei

Un pareggio 2-2 che vale oro per il Napoli. La formazione di Luciano Spalletti esce indenne dalla trasferta inglese di Leicester, nella sfida valida per il Gruppo C dell’Europa League 2021-2022. Al doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Perez al 9′ e da Barnes al 64′, ha risposto un grande Osimhen che con una doppietta al 69′ e all’87’ ha permesso ai partenopei di conquistare un punto importante. Raggruppamento che vede in testa il Legia Varsavia, vittorioso contro lo Spartak Mosca.

La compagine campana soffre nella prima parte del match. Al 9′ Ayoze Perez è bravo a farsi trovare pronto all’appuntamento, realizzando su perfetto cross di Daka dopo la combinazione con Barnes. Gioca a ritmi alti la compagine di casa che prima trova la via della rete, ma il gol di Daka viene annullato per pochi centimetri di fuorigioco, e poi 5′ dopo (59′) c’è il raddoppio firmato da Barnes approfittando di una marcatura poco attenta di Malcuit.

Il Napoli meriterebbe di più visto che dalla mezzora prende il comando delle operazioni e sollecita non poco Schmeichel. Manca concretezza tra le fila azzurre, ma fortunatamente è Osimhen a togliere le castagne dal fuoco. Il centravanti si esalta realizzando una doppietta da raccontare ai nipotini, prima beffando il portiere avversario con un colpo di classe e poi svettando di forza in area su Vestergaard, su assist di Politano, per completare la rimonta.

Un pareggio per quanto visto nel confronto giusto che può far sorridere la truppa di Spalletti.

Foto: LaPresse