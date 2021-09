Evander Holyfield ha fatto il suo grande ritorno sul ring a quasi 59 anni (spegnerà le candeline il prossimo 19 ottobre). L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha affrontato Vitor Belfort a Hollywood (Florida, USA), venendo sconfitto per ko tecnico nel corso del primo round. Il pugile statunitense si è dovuto inchinare al cospetto del 44enne brasiliano, icona della MMA ed ex Campione del Mondo UFC dei pesi mediomassimi.

L’incontro è durato appena 1’49” ed è stato a senso unico: Holyfield ha ben iniziato con un paio di colpi di studio, ma Belfort ha sfondato la guardia dell’avversario con il gancio sinistro e con una serie di colpi ha mandato al tappeto il rivale per la prima volta; Holyfield si è rialzato, ma è finito nuovamente a terra in seguito a un micidiale montante; il 58enne è tornato ancora in piedi, il sudamericano si è avventato su di lui colpendolo con pugni violenti e continui, convincendo l’arbitro a interrompere la contesa.

Onore al merito a Holyfield per averci provato, ma al passare inesorabile del tempo non si può sfuggire. L’uomo capace di sconfiggere Mike Tyson il 9 novembre 1996 e a cui lo stesso Iron Mike morse l’orecchio sette mesi più tardi in uno dei momenti più iconici della storia dello sport, non combatteva addirittura dal 7 maggio 2011, quando ebbe la meglio sul danese Brian Nieles e ritoccò il suo record a 44 vittorie, 10 sconfitte, 2 pareggi.

Sulla scia del grande ritorno di Mike Tyson lo scorso autunno, Holyfield è stato spinto a indossare nuovamente i guantoni e si era a lungo vociferato di un possibile terzo atto contro il suo grande nemico agonistico di venticinque anni fa, ma poi non se n’è fatto nulla. Bravo Belfort a prendersi la copertina, dopo che aveva chiuso la sua carriera nella MMA tre anni fa perdendo contro il connazionale Lyoto Machida e uscendo dall’ottagono con un record di 26-14 (aveva conquistato la cintura iridata nel 2004).

