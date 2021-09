Dopo mesi di polemiche è arrivato l’intervento deciso da parte del CONI, a nome ovviamente del capo dello sport italiano, Giovanni Malagò. Il presidente del Comitato azzurro al Consiglio nazionale ha lanciato la sua proposta: “Il Governo deve istituire un ministero dello Sport”.

Prosegue, leggendo un documento: “Nello stesso tempo lo sport, di base e di vertice, deve essere interamente affidato al Coni e alle sue articolazioni territoriali, in stretta sinergia con gli organismi sportivi”.

Presente al Foro Italico anche Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport: “Ho letto il documento, l’importante credo sia il confronto e parlare apertamente in modo costruttivo. Vogliamo tutti come fine ultimo il bene per lo sport italiano”.

Poi: “Stiamo lavorando per sospensione temporanea del decreto dignità. E’ penalizzante per noi rispetto al mercato straniero che ci consente una riapertura verso un comparto massiccio di investimenti per noi davvero prezioso”.

Foto: Lapresse