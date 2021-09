Berrettini-Otte oggi, US Open 2021: orario, tv, programma, streaming

Ancora ottavi di finale, ma avversario diverso per Matteo Berrettini. Dopo due anni consecutivi caratterizzati dalla presenza di Andrey Rublev dall’altra parte della rete, questa volta l’avversario è il qualificato tedesco Oscar Otte, tra i tanti protagonisti a sorpresa del torneo.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-OTTE AGLI US OPEN

Otte, per Berrettini, significa anche un ricordo, quello del Roland Garros 2018. Fu proprio il tedesco il primo avversario del romano nello Slam parigino in assoluto, a livello di tabellone principale: quell’avventura, per l’attuale numero 1 d’Italia, si chiuse al terzo turno contro Dominic Thiem, che sarebbe poi arrivato in finale. Stavolta la posta in palio è molto più alta: arrivare ai quarti a New York, cosa cui il tedesco mai è andato anche solo vicino e che, invece, l’azzurro ha anche oltrepassato, spingendosi fino in semifinale contro Nadal nel 2019.

Il match di ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Oscar Otte si giocherà quest’oggi all’interno dell’ottava giornata degli US Open. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-OTTE, US OPEN 2021: PROGRAMMA

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 Belnida Bencic (SUI) (11)-Iga Swiatek (POL) (7)

Non prima delle ore 19:00 Reilly Opelka (USA) (22)-Lloyd Harris (RSA)

Non prima delle ore 21:00 Matteo Berrettini (ITA) (6)-Oscar Otte (GER)

BERRETTINI-OTTE, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse