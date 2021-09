Jakob Windisch e Samuele Cottafava sono per la prima volta in carriera campioni d’Italia. La coppia numero tre del ranking italiano conquista il titolo prestigioso su cui aveva impostato l’estate al termine di una giornata ricchissima di colpi di scena. Decisivo, per l’assegnazione dello scudetto tricolore, l’intreccio di sfide nel tabellone perdenti con Marchetto/Dal Corso che, dopo aver impensierito non poco Lupo/Nicolai, hanno battuto Abbiati/Andreatta, estromettendoli di fatto per la vittoria del titolo, e poi si sono arresi a Windisch/Cottafava che hanno già la certezza di non essere più superati da nessuno nella classifica generale e domani proveranno a strappare il posto in seminale nell’ultimo turno perdenti, a Rossi/Carambula, battuti in semifinale vincenti da Bryl/Losiak.

L’altra coppia semifinalista è quella azzurra composta da Lupo e Nicolai che ha sconfitto in due set i rivali di sempre, Samoilovs/Smedins, la coppia più affrontata dagli azzurri in carriera.

In campo femminile l’uscita di scena al secondo turno perdenti di Franzoni/Zuccarelli ha rimescolato le carte per l’assegnazione del titolo tricolore. Sono tante le coppie in lizza e ancora in corsa per la vittoria. Non sono più una sorpresa Balducci/Galazzo che, dopo l’exploit di Cordenons, si trovano nuovamente in semifinale con tante carte da giocare, mentre nell’altra semifinale c’è Marta Menegatti in coppia con la giovane Gottardi: un binomio che potrebbe profumare di futuro. Ancora in corsa per la generale Toti/J. Allegretti, Annibalini/Calì e Lantignotti/Michieletto.

TORNEO MASCHILE

SECONDO TURNO PERDENTI: Siccardi/Tascone-Crusca/Dal Molin 0.2 (17-21, 13-21), Krumins/Maletti-Alfieri/Sacripanti 0.2 (21-23, 16-21), Luisetto/Romani-Carucci/Cecchini 0.2 (15-21, 14-21), Michieli/Chinellato-Geromnin/Camozzi, 1.2 (20-22, 21-18, 9-15) Ingrosso/Ingrosso-Abbiati/Andreatta 1-2 (21-11, 19-21, 10-15), Caminati/Vanni-Lancellotti/Bertoli 0.2 (0-21, 0-21), Margaritelli/Marta-Benzi/Ficosecco 1-2 (21-17, 18.-21, 13-15), Vitelli/Cappio-Pizzileo/Pizzileo 2.1 (21-19, 19-21, 15-10).

TERZO TURNO VINCENTI: Bonifazi/Manni-Losiak/Bryl, 0.2 (16-21, 11-21), Carambula/Rossi-Viscovich/Ranghieri 2-1 (21-15, 17-21, 15-10) Samoilovs/Smedins-Winidsch/Cottafava 2-1 (21-18, 14-21, 15-10), Marchetto/Dal Corso-Lupo/Nicolai 0-2 (19-21, 18-21).

TERZO TURNO PERDENTI: Crusca/Dal Molin-Alfieri/Sacripanti 1-2 (13-21, 22-20, 7-15), Carucci/Cecchini-Geromin/Camozzi 2-1 (21-16, 19-21, 15-12), Abbiati/Andreatta-Lancellotti/Bertoli 2-0 (21-17, 21-18), Benzi/Fiucosecco-Vitelli/Cappio 0-2 (13-21, 24-26).

QUARTO TURNO PERDENTI: Ranghieri/Viscovich-Alfieri/Sacripanti 2-0 (21-16, 21-14), Carucci/Cecchini-Bonifazi/Manni 2-1 (21-18, 12-21, 15-13), Abbiati/Andreatta-Marchetto/Dal Corso 0-2 (20-22, 18-21), Vitelli/Cappio-Windisch/Cottafava 0-2 (15-21, 8-21).

QUARTO TURNO VINCENTI: Losiak/Bryl-Carambula/Rossi 2-0 (21-19, 26-24), Samoilovs/Smedins-Lupo/Nicolai 0-2 (14-21, 23-25).

QUINTO TURNO PERDENTI: Ranghieri/Viscovich-Carucci/Cecchini 2-0 (21-18, 21-14), Marchetto/Dal Corso-Windisch/Cottafava 0-2 (24-26, 16-21).

SESTO TURNO PERDENTI: Ranghieri/Viscovich-Samoilovs/Smedins, Windisch/Cottafava-Carambula/Rossi.

TORNEO FEMMINILE

SECONDO TURNO PERDENTI: Boscolo/Boscolo-Godenzoni/Gabellini 0-2 (17-21, 12-21), Moltrasio/Leonardi-Dalmazzo/Ferraris 1-2 (21-11, 16-21, 12-15), Valdora/Botta-Dabizha/Rudykh 0-2 (12-21, 9-21), Shpuza/Ujka-Cimmino/Lo Re 2.1 (22-24, 21-17, 15-10), Rottoli/Arcaini-Ditta/Culiani 2.0 (28-26, 21-19), Barboni/Mattavelli-Benazzi/Gradini 0-.2 (13-21, 18.-21), Magnano/Colombi-Zuccarelli/Franzoni 2-1 (19-21, 21-16, 15-9), Flaviani/Masiero-Sanguigni/Tamagnone 2-1 (15-21, 21-17, 18-16).

TERZO TURNO VINCENTI: Toti/J. Allegretti-They/Breidenbach 2-.1 (21-17, 23-25, 17-15), Puccinelli/Colzi-Galazzo/Balducci, 0-2 (17-21, 17-21) Lantignotti/Michieletto-Menegatti/Gottardi 0.-2 (17-21, 16-21), Orsi Toth/Gombar-Calì/Annibalini 0-2 (18-21, 12-21).

TERZO TURNO PERDENTI: Godenzoni/Gabellini-Dalmazzo/Ferraris 2-1 (21-13, 19-21, 15-11), Dabizha/Rudykh-Shpuza/Ujka 2-0 (21-15, 21-15), Rottoli/Arcaini-Benazzi/Gradini 0-2 (13-21, 13-21), Magnano/Colombi-Flaviani/Masiero 0-2 (18-21, 17-21).

QUARTO TURNO PERDENTI: Godenzoni/Gabellini-Puccinelli/Colzi 1-2 (21-19, 13-21, 9-15), Dabizha/Rudykh-They/Breidenbach 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Benazzi/Gradini-Orsi Toth/Gombar 1-2 (21-17, 17-21, 7-15), Flaviani/Masiero-Lantignotti/Michieletto 0-2 (12-21, 15-21).

QUARTO TURNO VINCENTI: Toti/J. Allegretti-Galazzo/Balducci 0-2 (18-21, 17-21), Menegatti/Gottardi-Calì/Annibalini 2-0 (21-15, 21-17).

QUINTO TURNO PERDENTI: Puccinelli/Colzi-Dabizha/Rudykh 1-2 (22-20, 22-24, 9.15), Orsi Toth/Gombar-Lantignotti/Michieletto 0-2 (17-21, 21-23).

SESTO TURNO PERDENTI: Dabizha/Rudykh-Calì/Annibalini, Toti/J. Allegretti-Lantignotti/Michieletto.

Foto Fivb