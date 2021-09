Basketball Champions League 2021, la Nutribullet Treviso batte il Bakken Bears grazie a un immenso Henry Sims

La Nutribullet Treviso batte i danesi del Bakken Bears nel secondo match del qualification round di Basketball Champions League 2021-2022. Il sodalizio della Marca si è imposto con il risultato finale di 90-92. Il migliore in campo è stato un Henry Sims da 23 punti e 13 rimbalzi. Ora Treviso dovrà giocare un altro match, venerdì con lo Tsmosi Minsk, e in caso di successo accederà alla fase a gironi della manifestazione continentale targata FIBA.

Nei primi due quarti i danesi, che partivano coi favori del pronostico, sembravano in controllo. Il Bakken Bears ha concluso la prima frazione di gioco avanti di cinque punti e nella seconda ha allungato ulteriormente. Il sodalizio scandinavo, grazie ai punti di Bartley, Diouf, Evans e Ogungbemi-Jackson, è andato alla pausa lunga addirittura sul +9.

Nel terzo periodo, però, si è acceso Henry Sims. Il centro statunitense ha fatto la differenza sotto le plance sia in attacco che in difesa e Treviso ha spiccato il volo. I veneti hanno piazzato un parziale di 12-29 e sono andati all’ultima pausa in vantaggio di otto punti sul 59-67.

I Bears, ad ogni modo, non si sono dati per vinti e con un quarto periodo da 31 punti hanno conteso il successo ai trevigiani fino alla fine. Un bomba di Bartley aveva addirittura riportato i danesi a -1 a quattro secondi dalla fine. Successivamente, Bortolani ha fatto uno su due ai liberi, ma il sodalizio di Bakken non ha avuto il tempo per riuscire a provare il tiro del pareggio.

Credit: Ciamillo