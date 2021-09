Basket: Virtus Bologna, arriva JaKarr Sampson per sopperire allo stop di Udoh

Torna a pescare dalla NBA la Virtus Bologna, e lo fa per l’uomo destinato a sostituire Ekpe Udoh nelle zone più vicine al canestro. Arriva infatti JaKarr Sampson, ala-centro alla sua prima esperienza assoluta nel continente europeo dopo tanti anni passati tra la massima lega professionistica, la G League e la Cina.

Prima del professionismo ha fatto parte del roster della St. John’s University, un luogo non del tutto a caso, visto che è lo stesso ateneo che frequentò uno dei suoi nuovi compagni di squadra, Amar Alibegovic (altri nomi famosi: Bootsy Thornton, Rowan Barrett, Tyrone Grant, D’Angelo Harrison, ma più di tutti Chris Mullin e Ron Artest alias Metta World Peace ancora alias Metta Sandiford-Artest). Non draftato nel 2014, è finito ai Philadelphia 76ers, iniziando un lungo su e giù tra franchigie e G League.

Tranne un autentico lampo da 20 punti e 8 rimbalzi a gara ai Chicago Bulls, in sole quattro partite, non è mai riuscito a incidere particolarmente al di là dell’Oceano, facendosi però notare spesso in uscita dalla panchina. Ultime due annate per lui agli Indiana Pacers.

L’accordo con Sampson, per le V nere, non è di corta durata: si estende infatti fino al 30 giugno 2023, ed è una sorta di assicurazione sul futuro, considerando l’obiettivo mai nascosto di tornare in Eurolega attraverso l’EuroCup che inizierà tra meno di un mese.

Foto: LaPresse