Basket: Troy Daniels si ferma per tre settimane, subito problemi di infortuni in casa Olimpia Milano

La scorsa stagione, per l’Olimpia Milano, era stata davvero piena di infortuni. E anche in quella che sta iniziando la situazione non sembra essere partita sotto i migliori auspici: la prima vittima di un problema importante è uno dei nuovi arrivati, e precisamente Troy Daniels.

Questo il comunicato della società, stringato ed efficace nel determinare le tempistiche di rientro: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Troy Daniels, in allenamento, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che sarà rivalutata in tre settimane“.

In sostanza, per il giocatore niente Supercoppa Italiana, niente prime partite di Eurolega e niente debutto in campionato, dove però ci sarà l’usuale rotazione degli stranieri, dal momento che ne possono giocare al massimo in sei in Serie A.

Milano sarà impegnata domani contro la Nutribullet Treviso nei quarti di Supercoppa Italiana a Bologna; per quel che riguarda il campionato, invece, il debutto sarà a Napoli sabato 25. In Eurolega, invece, partenza di fuoco con il CSKA Mosca giovedì 30.

