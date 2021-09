Basket: Treviso entra in Champions League 2021-2022! Dimsa e Akele travolgono il Tsmoki-Minsk

La Nutrilbet Treviso giocherà la Champions League 2021-2022. Diventano tre le squadre italiane nella competizione, con i veneti che raggiungono Brindisi e Sassari. Decisiva per Treviso la vittoria nell’ultimo turno delle qualificazioni contro i bielorussi del Tsmoki Minsk per 95-78 in un match dominato dalla Nutrilbet, che ha sofferto solamente negli ultimi dieci minuti, ma a partita già terminata.

Super prestazione di Tomas Dimsa, miglior marcatore del match con 26 punti con un ottimo 6/9 da tre punti. Protagonista anche Nicola Akele, autore di 17 punti con 5/6 dall’arco. In doppia cifra anche Henry Sims (16), Giordano Bortolani (10) e Michal Sokolowski (10). A Minsk non sono bastati, invece, i 25 punti di Angelo Warner.

Ottimo inizio di Treviso, che segna ben trenta punti nel primo quarto, chiuso avanti di nove punti. Dimsa e Akele sono scatenati e la squadra di Max Menetti allarga il vantaggio all’intervallo, portandosi sul +15 (55-40). Nel terzo quarto Treviso ha fatto calare il sipario sul match con un parziale di 25-13, arrivando sul +27. Negli ultimi dieci minuti Minsk ha tentato una rimonta disperata, ma la Nutrilbet ha gestito tranquillamente il vantaggio.

Treviso scenderà in campo già domani sera in Supercoppa contro l’Olimpia Milano nella sfida dei quarti di finale. Neanche 24 ore dopo, dunque, un impegno durissimo per la squadra veneta, che dovrà ritrovare le forze fisiche e mentali.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NUTRILBET TREVISO – TSMOKI MINSK 95-78 (30-21, 25-19, 25-13, 15-25)

Treviso: Akele 17, Faggian, Poser, Russell 6, Sokolowski 10, Bortolani 10, Casarin, Chillo 8, Dimsa 26, Jones 2, Sims 16

Minsk: Dodoo 2, Ernandez 5, Strabrouski 7, Stubeda 4, Warner 25, Beliankou 15, Blizniuk 2, Jankovic 3, Kuzmin, Trastsinetski 6, Upshaw 9

Credit Ciamillo