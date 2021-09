Basket, Supercoppa Italiana: tutto pronto per la Final Eight. Chi saranno le magnifiche quattro che raggiungeranno le semifinali?

Il conto alla rovescia è oramai agli sgoccioli: domani, sabato 18 settembre, si apre la Final Eight della Supercoppa Italiana di basket, trofeo che inaugura la stagione 2021/2022. Dopo due settimane in cui dodici squadre di Serie A (suddivise in quattro raggruppamenti da tre compagini ciascuno) si sono affrontate in sfide di andata e ritorno, si entra quindi nella fase calda della competizione. Dai questi gironi, infatti, sono usciti i quattro migliori team che si scontreranno – in gara secca, come prevede la formula – contro coloro che erano già qualificati alla Final Eight. La location scelta per questa kermesse è l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), palazzetto alle porte del capoluogo emiliano che ha spesso ospitato queste competizioni nel corso degli anni.

Le quattro teste di serie già qualificate di diritto sono le seguenti: Carpegna Prosciutto Pesaro, Armani Exchange Milano, Virtus Bologna e Happy Casa Brindisi. Al termine della fase a gironi si sono poi aggiunte le migliori classificate dei quattro gruppi: Umana Reyer Venezia, Dinamo Sassari, NutriBullet Treviso e Bertram Derthona Tortona.

Le teste di serie fanno il loro debutto ufficiale in stagione proprio con la Final Eight, visto che fino ad oggi staff e giocatori si sono ritrovati per i ritiri pre-stagionali (con alcuni scrimmage) oppure hanno disputato tornei ma di ‘carattere’ amichevole: l’Olimpia Milano ha disputato alcuni match a Parigi; i Campioni d’Italia della Virtus Bologna sono volati a Monaco di Baviera, mentre Brindisi ha vinto il Trofeo Pentassuglia (Memorial dedicato ad Aurelio ‘Elio’ Pentassuglia, storico allenatore brindisino venuto a mancare nel 1988, – anche il palazzetto della città pugliese porta il suo nome). Discorso diverso, invece, per le squadre che hanno affrontato la fase a gironi, avendo queste debuttato in stagione proprio con i primi match valevoli per la Supercoppa Italiana. C’è poi l’eccezione di Treviso, che ha perfino debuttato in ambito continentale: i veneti di Coach Menetti, infatti, stanno disputando le partite di qualificazione alla fase a gironi della Basketball Champions League (questa sera l’atto decisivo contro i bielorussi del Tsmoki Minsk – palla a due alle ore 20:30 al Palaverde di Villorba).

Delle squadre impegnate nella Final Eight solo tre possono vantarsi di aver già alzato almeno una volta il trofeo della Supercoppa Italiana (che per l’occasione ha anche cambiato design rispetto alla forma ‘classica’): Olimpia Milano (quattro affermazioni, l’ultima proprio 12 mesi fa); Dinamo Sassari (due vittorie, nel 2014 anno del Triplete e nel 2019); Virtus Bologna (una sola affermazione nell’anno di debutto del trofeo, datato 1995 – la finale venne disputata proprio a Casalecchio di Reno, allora “casa” delle V-nere). Pesaro e la Reyer Venezia sono riusciti ad arrivare in finale nella loro storia, ma senza mai riuscire a trionfare. I marchigiani, infatti, sono stati sconfitti nel 2001 dall’allora Benetton Treviso; i lagunari, invece, sono usciti sconfitti in due occasioni (contro Sassari nel 2014 e contro l’Olimpia Milano nel 2017). Brindisi si è fermata sempre in semifinale senza mai arrivare all’atto conclusivo (si è classificata però terza nel 2019 battendo nella ‘finalina’ la Vanoli Cremona per 87-84). Discorso diverso, invece, per Tortona: i piemontesi sono al debutto assoluto nella competizione, così come nel massimo campionato di basket.

Sulla carta le squadre che hanno più possibilità di passare il turno e di eventualmente arrivare in fondo al torneo sono coloro che hanno dominato la scorsa stagione: Olimpia Milano e Virtus Bologna. Entrambe le compagini hanno cambiato molto nel proprio roster, ma non solo. I meneghini possono contare sull’apporto dei nuovi acquisti Niccolò Melli (ritornato a Milano dopo l’esperienza NBA – promosso ai ranghi di Capitano insieme a Sergio ‘El Chacho’ Rodriguez) e Giampaolo Ricci (ex capitano della Virtus Campione d’Italia), nonché di Devon Hall, Kostas Mitoglou e Jerian Grant. Anche i bolognesi hanno investito molto in estate per il mercato, a cominciare dal nuovo Coach Sergio Scariolo (che succede a Sasha Djordjevic). Insieme all’allenatore bresciano è arrivato dai Golden State Warriors anche Nico Mannion, il giovane play italiano (conosciuto da tutti come Red Mamba) che però non scenderà in campo nella tre giorni di Casalecchio a causa di un virus intestinale. Nel ventaglio dei playmaker bolognesi però non mancano i validi sostituti tra Milos Teodosic e Alessandro Pajola, entrambi trascinatori delle V-nere nella cavalcata trionfale in campionato.

Anche la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari hanno buone possibilità di passare il turno, stando almeno ai roster delle due squadre e ai risultati ottenuti nella fase a gironi (Venezia ha dovuto faticare più del dovuto sopratutto contro Reggio Emilia per concludere in testa il girone A, mentre Sassari ha conquistato la vetta del girone B). I lagunari hanno ingaggiato Michele Vitali e Jeff Brooks in estate (entrambi i giocatori azzurri si sono inseriti bene nelle rotazioni di De Raffaele). I sassaresi hanno cambiato coach (Demis Cavina ha preso il posto di Gianmarco Pozzecco, diventato Assistant Coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano), mentre è ritornato a distanza di anni David Logan (che ben si è espresso nella prima fase della Supercoppa Italiana).

Giocano il ruolo di possibili outsiders, invece, le altre squadre rimaste: Pesaro, Brindisi, Treviso e Tortona. I marchigiani, guidati quest’anno in panchina da Aza Petrovic (dopo che Jasmin Repesa è tornato a sedere sulla panchina della Fortitudo Bologna), sperano di ripetere l’exploit in Coppa Italia nella scorsa stagione quando arrivarono fino alla finale (salvo poi arrendersi contro l’Olimpia Milano), Anche Brindisi vuole provare a stupire le avversarie, dopo l’ottima annata 2020/2021 (conclusa al terzo posto in regular season, oltre ad aver ben figurato negli altri trofei nazionali e in Europa). Treviso, invece, sta inanellando una serie di successi e prestazioni di spessore tra la Supercoppa (girone C concluso al primo posto imbattuta) e le qualificazioni alla Basketball Champions League. Degno di nota, infine, il percorso di Tortona nella fase a gironi della Supercoppa: i piemontesi di coach Ramondino, dopo la promozione dalla Serie A2 dello scorso anno, sono riusciti a concludere al primo posto il girone D a discapito di compagini che militano da diversi anni in Serie A come Trieste e Trento. Un ottimo biglietto da visita, quindi, in vista anche dell’inizio della stagione regolare del Campionato di Serie A (che aprirà i battenti nel prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 settembre).

Riepiloghiamo brevemente gli abbinamenti dei quarti di finale e gli orari di inizio dei match (tutti in programma nella medesima giornata, sabato 18 settembre):

Ore 12:00 Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia

Ore 15:00 Happy Casa Brindisi – Dinamo Sassari

Ore 18:00 A|X Armani Exchange Milano – NutriBullet Treviso

Ore 21:00 Segafredo Virtus Bologna – Bertram Detrthona Basket Tortona

Questi, invece, gli abbinamenti delle semifinali che si disputeranno lunedì 20 settembre:

Vincente Happy Casa Brindisi/Dinamo Sassari vs. Vincente A|X Armani Exchange Milano – NutriBullet Treviso

Vincente Carpegna Prosciutto Pesaro/Umana Reyer Venezia vs. Vincente Segafredo Virtus Bologna – Bertram Detrthona Basket Tortona

