Basket, Supercoppa Italiana: Sassari espugna Varese, Tortona concede il bis battendo Trento

Si sono disputati quest’oggi due match per la terza giornata della fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket. Sono scesi in campo Varese-Sassari (Girone B) e Tortona-Trento (Girone D). Ecco com’è andata.

Nel primo match, di scena all’Enerxenia Arena di Varese, la Dinamo Sassari sconfigge i padroni di casa per 82-92, bissando così il successo di sabato scorso contro Cremona (83-74). I sardi di coach Cavina si collocano al primo posto nel girone con due vittorie in altrettante partite, mettendo una seria ipoteca sull’accesso alle Final Eight. Seconda sconfitta nei due match disputati per Varese e ultimo posto in classifica per la squadra di coach Vertemati.

Varese spinge subito dall’inizio del match: tripla di Alessandro Gentile e canestro dal campo di Jones che valgono un break di 5-0. Sassari risponde subito con un contro-break di 4-0 (5-4) alle giocate di Gentile (9 i punti messi a segno dall’ala di Varese nella sola prima frazione). I padroni di casa volano così sul +4 (11-7), ritoccando il punteggio grazie alle due triple consecutive di Ferrero (+7, 24-17 e massimo vantaggio lombardo). Cavina chiama subito time-out, a seguito del quale Logan segna 5 punti consecutivi che consentono alla Dinamo di tornare a contatto (24-23). Alessandro Gentile segna ancora, con Varese che chiude così il quarto in vantaggio 26-23. Nel secondo parziale la Dinamo ricuce il gap con gli avversari: prima impatta a quota 28 pari (grazie alle giocate di Logan), poi con Battle mette la freccia del sorpasso (28-30). Alessandro Gentile, incontenibile questa sera (saranno 31 i punti messi a segno dall’ala di Varese – 6, invece, quelli messi a segno dal fratello Stefano, che milita nella Dinamo Sassari da oramai diversi anni), pareggia e risponde prontamente a Logan, il quale regala subito dopo ai suoi il +5 (34-39). Ma è ancora il numero 5 biancorosso a ricucire lo strappo (43-43). Mekowulu consente ai sassaresi di chiudere la seconda frazione in vantaggio (45-47). Al rientro dagli spogliatoi Varese accusa un calo di rendimento offensivo: Sassari ne approfitta grazie a Clemmons e Logan, piazzando un parziale di 15-6 che vale il massimo vantaggio sardo (+9, 58-67). Vertemati è costretto a chiamare time-out, riuscendo a scuotere i suoi ragazzi: Sorokas realizza la tripla del -7 (58-67), con Alessandro Gentile che segna il -5 (60-67). La Dinamo non si scompone e continua a segnare da tre con Treier (9/10 dall’arco a fine terzo quarto per i sassaresi), chiudendo la terza frazione sul +7 (67-74). L’ultima frazione si apre con una tripla del solito Logan, che vale la doppia cifra di vantaggio (69-79), a cui replicano Ferrero e Stefano Gentile (72-82). Animi che si scaldano nel finale: prima viene fischiato un tecnico a Logan, poi vengono espulsi contemporaneamente Mekowulu per la Dinamo e Alessandro Gentile per Varese a causa di uno screzio sotto canestro a seguito di una lotta a rimbalzo. I padroni di casa non riesce più a segnare, consentendo alla Dinamo Sassari di chiudere il match col punteggio finale di 82-92. Migliori marcatori per i sardi David Logan (21 punti) e Mekowulu (15 punti); in doppia cifra anche Burnell (13 punti), Bendzius e Clemmons (12 punti a testa). A Varese non bastano i 31 punti di Ale Gentile e i 13 di Egbunu.

Nel match serale, invece, la Bertram Yachts Tortona (che disputato i match casalinghi al PalaFerraris di Casale Monferrato) batte Trento col punteggio di 81-72. I piemontesi di coach Ramondino bissano così il successo su Trieste di 48 ore fa e si issano al primo posto in classifica, prenotando un posto tra le magnifiche otto di Casalecchio di Reno. Seconda sconfitta per i ragazzi di coach Molin in altrettanti match e ultimo posto in classifica.

Primo quarto di assoluto equilibrio, giocato punto a punto. I protagonisti di avvio di match sono Macura (11 punti) da una parte e Caroline dall’altra (8 punti). Prima frazione che si chiude sul 21-23, con la Dolomiti Energia che prova a sfruttare le triple di Reynolds e Bradford per scappare nel punteggio (23-29). Tortona ricuce prontamente lo strappo e mette lei la testa avanti, con i tiri dalla distanza di Mascolo e di Wright che valgono il +2 (31-29). I piemontesi aumentano l’intensità del proprio gioco, portandosi anche a +6 (35-29). Caroline segna sotto canestro chiude un parziale di 12-0 per Tortona e lancia un contro-break di 6-0. Flaccadori e Mezzanotte riportano il match in parità (37-37). I padroni di casa sfruttano i tiri dalla lunetta per allungare nel punteggio (complice anche un black-out offensivo di Trento). Un appoggio alla tabella di Daum vale il +7 alla seconda sirena: 44-37. Al rientro dall’intervallo lungo Daum ritrova subito la via del canestro, dando così il massimo vantaggio ai suoi (+9, 46-37). Reynolds interrompe il digiuno offensivo trentino, con la Dolomiti Energia che ritrova di nuovo il -6 (47-41). Gli ospiti ritrovano fiducia in attacco con i i canestri di Saunders e Williams (49-47). Ancora Reynolds chiude il parziale di 12-5 con cui Trento impatta sul 49-49. Mascolo e Macura confezionano l’ennesimo parziale di serata: la Betram Yachts scappa sul +8 a fine terzo quarto (64-56). Nell’ultimo periodo, il vantaggio piemontese raggiunge subito la doppia cifra, grazie al tap-in di Severini (66-56), Trento prova timidamente a rimanere a galla con i canestri di Caroline, ma grazie a due segnature consecutive di Macura il vantaggio dei padroni di casa rimane rassicurante (74-64). Si esaurisce la produzione offensiva su entrambi i lati del campo, con Tortona che riesce a gestire e mettere in ghiaccio il match con una fiondata di Daum: 81-72 il punteggio finale. Miglior realizzatore dei padroni di casa appunto Mike Daum con 22 punti, mentre Macura ne segna 21. Top scorer per Trento, invece, Caroline con 16 punti.

Credit: Ciamillo