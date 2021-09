Le due principali rivali della stagione 2021-2022 mettono in atto due differenti manovre per quanto riguarda i loro roster. Da una parte, quella milanese, c’è un rinnovo, dall’altra, quella bolognese su sponda bianconera, c’è invece un ingresso con vista sul futuro anche per sopperire alla temporanea assenza di Nico Mannion.

Per quanto riguarda l’Olimpia Milano, c’è il prolungamento fino al 2023 con Shavon Shields, uno dei grandi protagonisti dell’annata appena trascorsa chiusa sì con le Final Four, ma anche con la finale scudetto persa dagli uomini di Ettore Messina. Molto brevi, ma concise le sue parole al sito ufficiale del club: “Sono felice e grato all’Olimpia per avermi dato l’opportunità di rimanere qui altri due anni… Insieme“.

Sul fronte Virtus Bologna, invece, arriva Ty-Shon Alexander, prodotto di Creighton con scampoli di NBA in maglia Phoenix Suns e tanta G League con i Canton Charge nella scorsa stagione. Per il classe ’98 di Charlotte biennale con opzioni, a conferma della volontà del club di non avere un semplice sostituto di Mannion. Queste le parole dell’interessato: “Non vedo l’ora di unirmi a questo gruppo di grandissimi talenti e di grandi giocatori. E’ un onore per me far parte della Virtus Segafredo Bologna. Sono pronto a mostrare il mio talento ed a vivere momenti speciali con i compagni, il coach ed i tifosi“.

Le due squadre saranno impegnate in Supercoppa Italiana a partire dal 18 settembre, dato che il tabellone le vede al via direttamente dai quarti di finale. Successivamente sarà tempo di campionato, con l’Olimpia all’esordio di sabato a Napoli e la Virtus che comincia di domenica sera a Trento.

Credit: Ciamillo