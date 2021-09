Giovedì sera ricomincia ufficialmente il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum contro il CSKA la squadra di Ettore Messina riprende con l’obiettivo di replicare la strepitosa stagione passata, con l’Armani Exchange arrivata ad un solo canestro dalla finale. Ripetersi non sarà alquanto semplice, visto che Milano è cambiata quest’estate, ma l’obiettivo è quello di centrare nuovamente i playoff.

Un traguardo già fissato dallo stesso Messina al termine di gara-5 contro il Bayern Monaco, con il tecnico siciliano che ha chiaramente espresso la volontà di riportare la squadra tra le migliori otto d’Europa, perchè solo così si può costruire una mentalità vincente. Rientrare in zona playoff, però, non sarà assolutamente semplice e la lotta è apertissima, con almeno dodici squadre che hanno tutte le carte per chiudere la regular season tra le prime otto.

Sarà una partenza con tante incognite per Milano, proprio come si è visto anche in Supercoppa, dove l’Olimpia ha faticato prima contro Brindisi e poi ha perso nuovamente in finale contro la Virtus Bologna. La sensazione è quella che la squadra di Messina sia ancora un cantiere aperto (come saranno sostituiti Punter e LeDay?) ed il rischio è quello che ci vorranno un po’ di settimane prima di vedere Milano al massimo della condizione.

La Final Four resta il sogno ed il traguardo massimo, ma prima di tutto in casa Olimpia si ragione su un piazzamento nei playoff. La prima con il CSKA Mosca potrà dire molto, ma non sarà certamente un verdetto finale su quale sia il livello di Milano. L’Olimpia incomincia il suo cammino e la speranza è che possa durare il più a lungo possibile.

