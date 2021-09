Continua a evolversi in maniera non esattamente semplice la questione del virus intestinale che ha colpito Nico Mannion poco dopo le Olimpiadi. Il play ora alla Virtus Bologna, infatti, è costretto ai box, non giocherà la Supercoppa Italiana e, come dichiarato da Sergio Scariolo dopo il Memorial Porelli (vinto dalle V nere per 92-72 su Brindisi), non sarà neanche disponibile per la parte iniziale del campionato di Serie A.

Come spiega Scariolo al Resto del Carlino, la situazione è questa: “Mannion ne avrà per diverse settimane, e non ci sarà per l’inizio del campionato. e e quindi ci serve un giocatore per evitare di spremere gli altri. Siamo alla ricerca sul mercato di un elemento da inserire, un playmaker che possa anche rimanere in futuro. Per questo, più che un elemento esperto, puntiamo su giovane che possa dare qualcosa di importante“.

Primo serio problema, dunque, per la formazione bianconera, attesa all’esordio ufficiale il 18 settembre nel quarto di finale di Supercoppa contro la vincente del girone D (Trento, Trieste e Tortona). L’esordio in campionato è invece previsto per domenica 26 a Trento.

Interessante il fatto che Scariolo non indichi una personalità di esperienza, ma una di gioventù, a rispecchiare la filosofia con cui è stata costruita la Virtus recente: due veterani, Belinelli e Teodosic, più diversi giocatori di prospettiva soprattutto provenienti dall’ambiente italiano (lo stesso Mannion, Pajola cresciuto in casa, Ruzzier in entrata e Alibegovic al secondo anno).

Credit: Ciamillo