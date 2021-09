Basket: Luis Scola è ufficialmente il nuovo AD della Pallacanestro Varese

Dopo aver speso l’ultimo anno della sua carriera con la canotta della Pallacanestro Varese, l’argentino Luis Scola è passato dal campo alla scrivania.

Il mitico cestista sudamericano inizierà quindi dall’Italia, e in particolare dalla città lombarda, il suo nuovo percorso da dirigente, nei panni dell’amministratore delegato del club.

Queste le sue parole in sede di presentazione alla stampa: “Sono felice di essere qui in questa nuova veste – ha ammesso Luis Scola, come scrive Sportando – già l’anno scorso, mentre ero ancora un giocatore, avevo avuto modo di confrontarmi col presidente Vittorelli e con Toto Bulgheroni al fine di fare qualcosa per la società in una veste diversa e ora che la cosa è diventata realtà devo dire che sono molto entusiasta”.

Poi aggiunge: “Le basi sono ottime sia per me che per il club. La gente mi chiede: perchè proprio Varese? Io gli rispondo che sono rimasto affascinato dalla città e dalla storia della squadra e credo che questa possa rappresentare una bella opportunità per me e per la mia carriera. Voglio portare Varese dove merita di stare”.

Infine conclude: “So che avrò bisogno di tempo e cercherò di imparare giorno dopo giorno. L’esperienza di alto livello mi aiuterà in determinati aspetti. Il modello dell’NBA, per alcune cose come il marketing, sarà quello a cui ispirarsi, ma non solo. Se devo dire una cosa però: è che il basket europeo è bravissimo nel far fruttare le cose al massimo. Abbiamo un progetto di cinque anni: è un tempo lungo, me ne rendo conto, ma con un lasso di tempo sarebbe impossibile vederne i risultati. Dal terzo/quarto anno – chiude – vedremo i primi frutti del nostro lavoro”.

