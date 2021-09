Basket: Klay Thompson procede nel suo programma di recupero

Klay Thompson? Procede con “buoni progressi”. E’ questo il messaggio che arriva da un comunicato dei Golden State Warriors in merito al possibile rientro in campo, dopo due anni di assenza, del giocatore americano.

La franchigia californiana ha fatto sapere che il giocatore potrà far parte del gruppo presente al training camp di inizio stagione 2021/2022, ma che, al momento, non è possibile stilare una data di rientro sul parquet, come invece all’inizio si era ipotizzato inquadrando il 25 dicembre (Natale) quale appuntamento possibile per tornare ad ammirare uno dei più grandi tiratori da tre di sempre della lega americana.

Clay Thompson dovrà quindi proseguire nel suo programma personalizzato prima di riassaporare le sensazioni del campo e potersi schierare nuovamente al fianco del compagno Steph Curry.

Golden State ha quindi messo nel mirino la stagione: un’annata nella quale centrare in primis la qualificazione ai playoff sarà il primo step decisivo per il rilancio cercando di non accumulare ulteriori infortuni, aspetto che – purtroppo – negli ultimi anni ha condizionato e non poco il roster allenato da Steve Kerr.

Foto: Matteo Marchi