Basket femminile, Eurolega 2021-2022: Schio cerca il pass nel girone di qualificazione con Bourges e Valencia

Il Famila Schio, che in Europa si associa anche al marchio Beretta, stavolta parte da premesse diverse rispetto al solito. In Eurolega, da diversi anni, eravamo abituati a vedere le scledensi direttamente nel girone di stagione regolare, invece questa volta sarà necessario quello di qualificazione di scena da domani al PalaRomare. E non sarà un cammino semplice, visto che le due avversarie sono il Valencia Basket e il Tango Bourges, tra novità e permanenza da tempo nel basket d’elite.

Schio in quest’estate ha cambiato tanto. E lo ha fatto a partire dall’allenatore: Pierre Vincent è stato sostituito dal greco Georgios Dikaioulakos, mentre del parco giocatrici è quasi totalmente cambiato il discorso legato alle straniere. Non ci sono più Sandrine Gruda e Jillian Harmon, sostituite da Kitija Laksa, in arrivo da quel Kayseri che gioca nell’altro raggruppamento di qualificazione e che schiererà la conoscenza italiana Brooque Williams, e da Charli Collier, prima scelta assoluta dell’ultimo draft WNBA. Poiché l’attuale giocatrice delle Dallas Wings sta ancora disputando la stagione di là dall’Oceano (giovedì notte il primo turno di playoff su gara secca con le Chicago Sky), è stata chiamata Monika Grigalauskyte a gettone fino all’arrivo dell’americana. Rimane invece Kim Mestdagh, che garantisce sicurezza ed esperienza nel reparto esterne.

Due le modifiche nel gruppo italiane: sono andate via Sabrina Cinili e Stefania Trimboli, l’una a Bologna e l’altra a Campobasso, sono arrivate Beatrice Del Pero, la scorsa stagione a Costa Masnaga, e Costanza Verona, che si mette in gioco ai piani alti dopo la crescita al Geas, con la voglia di dimostrare che può essere elemento fisso non solo del Famila, ma anche della Nazionale in fatto di play. Tutte le altre certezze restano: in proiezione futura, un trio Verona-Francesca Dotto-Giorgia Sottana può regalare soddisfazioni a profusione. Vicino a canestro rimangono Jasmine Keys e Olbis Andrè, su cui le orange continuano, a ragione, a puntare molto.

La prima avversaria sarà Valencia, e l’Italia ha potuto conoscerne le qualità negli scorsi mesi, quando ha giocato e vinto una bella finale di EuroCup contro la Reyer Venezia. Da lì è cominciato un grande percorso di Raquel Carrera, che è arrivata a essere decisiva in quella sede, e a conquistarsi un posto sia agli Europei che alle Olimpiadi nel roster della Spagna. Ma parliamo di un roster altamente competitivo un po’ ovunque: Leticia Romero, Bec Allen, Cristina Ouvina, Queralt Casas sono solo alcuni dei nomi in ballo nel roster valenzano, di alta qualità per il livello di cui stiamo parlando.

Per quel che riguarda il Tango Bourges, che affronterà mercoledì il Famila e giovedì Valencia, è impossibile dimenticare tante ex del Famila, che ha spesso attinto dal basket francese in questi anni. Endy Miyem, Isabelle Yacoubou, Elodie Godin sono personalità che hanno lasciato segni davvero importanti nella storia scledense, solo che stavolta sono tutte insieme dall’altra parte a formare un pacchetto lunghe di enorme valore. C’è anche una delle regine del 3×3, Laetitia Guapo, e sempre in termini francesi non andrebbe sottovalutata Iliana Rupert.

Schio, nel precampionato, ha finora vinto cinque partite su sei, perdendone solo una a Porec contro l’Enisey Krasnoyarsk. Un cammino, questo, che permette di avere una certa fiducia relativamente a quel che accadrà prossimamente, specialmente perché vicino a canestro si sono viste molte cose buone.

