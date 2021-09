Basket, Eurolega femminile 2021-2022. Conclusi i gironi di qualificazione con Famila Schio e KSC Szekszard già in stagione regolare

Da pochi minuti sono terminati ufficialmente i due gironi di qualificazione alla stagione regolare dell’Eurolega femminile 2021-2022. Già da ieri erano definite le due squadre in grado di accedere ai due gruppi che andranno avanti fino all’inizio del 2022: il Famila Schio e la squadra ungherese KSC Szekszard.

Per le scledensi doppia vittoria su Valencia (56-48) e Bourges (69-57), mentre per le magiare sono arrivati i due successi sul Bellona Kayseri (80-70), attuale squadra dell’ex Battipaglia, Geas e Virtus Bologna Brooque Williams, e sulle padrone di casa del Sepsi SIC (63-56; si è giocato a Sfantu Gheorghe, in Romania). Negli ultimi due confronti, quelli di oggi, da una parte Sepsi batte Kayseri 79-78, dall’altra, all’overtime, vince Bourges per 75-72.

Schio, dunque, andrà a giocare nel raggruppamento B con Arka Gdynia, Spar Girona, Fenerbahce, Basket Landes, Galatasaray, Sopron e Dynamo Kursk. Per quel che riguarda invece Szekszard, farà compagnia nel girone A a Reyer Venezia, MBA Mosca, BLMA, UMMC Ekaterinburg, TTT Riga, USK Praga e Perfumerias Avenida (Salamanca).

Le quattro squadre che non sono riuscite a passare queste qualificazioni entreranno nei gironi di EuroCup, il cui via è previsto il 13 e 14 ottobre. Tre le italiane potenzialmente in scena: se la Virtus Bologna è già certa del posto in regular season, è da questa sera che Dinamo Sassari e Magnolia Campobasso cercano il pass per la seconda competizione continentale.

