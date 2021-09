Arriva il momento decisivo per la Nutribullet Treviso: la squadra allenata da Max Menetti può far sua la qualificazione alla fase a gironi della Basketball Champions League 2021-2022. Di fronte ci sono i bielorussi dello Tsmoki-Minsk, che sono alla quarta stagione di fila nel tabellone cadetto, mai superato.

Nelle due precedenti occasioni, i biancoblu hanno eliminato prima i London Lions e poi, con un gran terzo quarto e una buona tenuta nel finale, i danesi Bakken Bears; per quanto riguarda lo Tsmoki Minsk, partito direttamente dalla semifinale, è giunto il successo con gli olandesi dello ZZ Leiden per 69-67 con 17 e 14 punti dei due uomini principali, Robert Upshaw e Angelo Warner. Quest’ultimo ebbe anche un’esperienza italiana, a Brescia, nella stagione 2019-2020, prima di essere ceduto per scarso rendimento a Scafati, dove però non ha mai giocato perché nel frattempo intervenne la pandemia di Covid-19 a bloccare tutto.

La sfida giungerà a meno di 24 ore dal quarto di finale di Supercoppa contro l’Olimpia Milano: questi incastri difficili per gli uomini di Menetti rendono l’idea delle difficoltà di un calendario che, anche solo in Italia, non sta riuscendo a trovare una sua precisa fisionomia, soprattutto da quando c’è stata l’introduzione del nuovo format in relazione all’evento di inizio anno.

Restando invece in tema continentale, un successo darebbe alla società la possibilità di esordire in Europa in senso assoluto e, per certa misura, di riprendere il filo interrotto dalla Benetton più di dieci anni fa (ma vale la pena ricordarlo ancora: si tratta di due entità diverse e distinte tra di loro: la Pallacanestro Treviso è tuttora esistente nelle giovanili). Si tratterebbe di un grande premio per Paolo Vazzoler e compagni, che hanno sempre evitato di fare il passo più lungo della gamba e che, con programmazione e costanza, hanno riportato il basket di alto livello in una delle piazze storiche dei vent’anni dal 1990 al 2010. La coppia Bortolani-Sims finora si è dimostrata un rebus per le difese, e soprattutto se il centro ex Cremona, Roma e Fortitudo Bologna sarà in serata le quotazioni della Nutribullet aumenteranno considerevolmente.

In caso di ingresso nella fase a gironi, per la squadra trevigiana si andrebbe a inserire nel gruppo D, dove andrebbe a trovare i lettoni del VEF Riga, i greci dell’AEK Atene e infine gli ungheresi del Falco Szombathely.

Credit: Ciamillo