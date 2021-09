Basket, calendario quarti di finale Supercoppa Italiana 2021: orari, programma, canali tv, streaming

Completata la fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket, si entra finalmente nel vivo della competizione: domani sabato 18 settembre, infatti, si aprirà la Final Eight che assegnerà il primo trofeo della stagione 2021/2022. Teatro della kermesse sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), a pochi chilometri di distanza dalla Segafredo Arena (da qualche anno la “casa” dei Campioni d’Italia della Virtus Bologna) che ospitò la Final Four della scorsa stagione, in cui trionfò l’Olimpia Milano (primo sigillo alla guida delle Scarpette Rosse per Ettore Messina).

Ai quarti di finale in programma domani si erano già qualificate: Carpegna Prosciutto Pesaro (Finalista di Coppa Italia), Olimpia Milano (detentrice della Coppa Italia nonché, come già detto, della Supercoppa Italiana), Virtus Bologna (Campione d’Italia) e Happy Casa Brindisi (terza classificata al termine della regular season dello scorso anno). A questi sodalizi si sono poi aggiunti le quattro squadre che hanno conquistato il proprio raggruppamento nella fase a gironi della Supercoppa: Umana Reyer Venezia (Girone A), Banco di Sardegna Sassari (Girone B), NutriBullet Treviso (Girone C) e Bertram Yatchs Tortona (Girone D).

Qui sotto gli abbinamenti e gli orari di inizio dei quarti di finale, da cui usciranno le magnifiche quattro che si sfideranno poi in semifinale nella giornata di lunedì 20 settembre (prevista invece per il giorno successivo, martedì 21 Settembre, la Finale). Tutti i match saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. I due match di ‘cartello’, che vedranno scendere in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna saranno visibili anche su DAZN, nonché in TV sul canale Eurosport 2 HD.

BASKET, SUPERCOPPA ITALIANA: PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Ore 12:00 Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia

Ore 15:00 Happy Casa Brindisi – Dinamo Sassari

Ore 18:00 Armani Exchange Olimpia Milano – NutriBullet Treviso

Ore 21:00 Segafredo Virtus Bologna – Bertram Derthona Basket Tortona

BASKET, SUPERCOPPA ITALIANA: DIRETTA TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 2 HD (solo Olimpia Milano-Treviso e Virtus Bologna-Tortona)

Diretta Streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN (per le partite di Olimpia Milano e Virtus Bologna previste su Eurosport 2 HD)

Credit: Ciamillo