La pallacanestro italiana sta lottando per poter portare più pubblico nei palazzetti. Da luglio le squadre di Serie A sono concordi nel dire che la percentuale del 35% sia estremamente basse per le loro esigenze, con la Fortitudo Bologna che aveva annunciato di non voler cominciare il campionato a fine settembre con queste condizioni.

La palla a spicchi chiede di poter passare da tempo almeno al 50% della capienza massima, così da far respirare le varie società. Per la Gazzetta dello Sport, lunedì si aprirà una discussione nella commissione Affari Sociali per poter aumentare la capienza negli stadi e anche nei palazzetti.

Il Partito Democratico avrebbe difatti proposto nuovamente l’emendamento di Patrizia Prestipino, Andrea Rossi e l’ex ministro Luca Lotti: passare dal 50 al 75% di capienza negli stai e dal 35% al 50% nei palazzetti, cifre come quelle dell’emendamento di Simone Valenti del M5S e di Daniele Belotti e altri nove deputati della Lega.

Le discussioni dovrebbero avvenire nel giro di queste due settimane, con il ministero della Salute ed il Comitato Tecnico Scientifico da convincere. La speranza è che una risposta positiva possa arrivare prima del 25 settembre, giorno dell’anticipo del Palabarbuto tra Napoli ed Olimpia Milano.

Credit: Ciamillo