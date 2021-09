Calendario Serie A calcio, orari partite di oggi: guida tv, programma, streaming DAZN e Sky

Dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale torna la Serie A di calcio 2021, e lo fa con ben tre anticipi, validi per la terza giornata del campionato, in cui scenderanno in campo formazioni impegnate nella lotta al vertice della classifica.

Alle ore 15 il programma si aprirà con lo scontro salvezza tra Empoli e Venezia, con in palio punti importanti in diretta su DAZN, che detiene i diritti per sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva, che trasmetterà anche il big match tra Napoli e Juventus alle ore 18. A chiudere il quadro sarà invece l’Atalanta, che alle 20.45 ospiterà la Fiorentina, nella gara visibile anche su Sky Sport.

PROGRAMMA SERIE A

3a giornata

Sabato 11 settembre, ore 15 Empoli-Venezia DAZN

Sabato 11 settembre, ore 18 Napoli-Juventus DAZN

Sabato 11 settembre, ore 20.45 Atalanta-Fiorentina DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Foto: LaPresse