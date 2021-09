Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 12 settembre (ore 16.00) affronterà la Lettonia negli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale, reduce da cinque vittorie consecutive valse il primo posto nel girone, partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine baltica, avversario decisamente abbordabile e che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Gli azzurri puntano al passaggio del turno, per poi giocare un quarto di finale tutt’altro che impossibile contro la vincente di Germania-Bulgaria: ci sono tutte le carte in regola per fare bene in questa rassegna continentale.

Gli uomini del CT Fefé De Giorgi hanno espresso un bel gioco durante la fase a gironi, riuscendo a battere due avversari di eccellente livello come Slovenia e Bulgaria. Si è particolarmente distinto anche il libero Fabio Balaso, il quale ha parlato tramite i canali federali nel giorno della vigilia: “Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose in questa prima fase, cinque vittorie su cinque è sicuramente un buon risultato che ci rende felici, ma ora siamo già tutti proiettati sulla prossima gara che sarà fondamentale per noi e per il nostro cammino, il nostro è un gruppo molto giovane nel quale non ci sono più i big che c’erano prima, ma nel quale riusciamo a stare bene tra di noi e a esprimere un bel gioco di squadra e credo che questa cosa sia molto importante perché si è creato un bellissimo clima”.

Il libero poi prosegue: “L’obiettivo è focalizzare le attenzioni sul nostro gioco analizzando e concentrandoci su di noi. Abbiamo affrontato questa manifestazione cercando di sviluppare una ben precisa idea di gioco e credo che questa cosa si veda in campo. Nella prima parte del torneo ci siamo espressi abbastanza bene, ma ora dobbiamo solo pensare a continuare a lavorare con questa continuità”.

Fabio Balaso ha poi concluso: “Quella di domenica sarà una gara emozionante che andrà affrontata con determinazione, sarà importante partire carichi e farci trovare subito pronti perché gli avversari non ci regaleranno nulla. Noi dobbiamo giocare con serenità, pensando solo a esprimere le nostre qualità e rimanendo focalizzati su ciò che prepariamo in allenamento; il resto verrà da sé”.

Foto: CEV