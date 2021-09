Basket: Awudu Abass, lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Altri guai per la Virtus Bologna

Come se non bastassero il rientro turbolento di Nico Mannion dalle Olimpiadi e la lesione al tendine rotuleo sinistro di Ekpe Udoh, arriva altra pioggia sul bagnato per la Virtus Segafredo Bologna. Il club bianconero perde infatti per parecchio tempo Awudu Abass: di fatto per il comasco il 2021 è finito con la partita contro la Dolomiti Energia Trentino.

Questo il comunicato della società: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Awudu Abass, a seguito dell’infortunio avvenuto durante la prima giornata di campionato, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore ha già iniziato l’iter pre operatorio e i tempi di recupero saranno comunicati a seguito dell’intervento chirurgico, programmato a breve“.

In breve, questo significa non meno di sei mesi di stop, con tutte le conseguenze del caso sia in bianconero che in Nazionale, dove ci sarebbe senz’altro stato spazio per lui nelle qualificazioni mondiali del 2023.

Le V nere sono attese dalla sfida contro Varese domenica prossima al PalaDozza (ore 18:30), e lo fa da squadra che per ora si è guadagnata con ogni probabilità il poco nobile primato di più incerottata della Serie A. Il tutto anche a poco meno di un mese dal debutto nell’EuroCup con il nuovo format. E il ritorno sul mercato diventa inevitabile.

Credit: Ciamillo